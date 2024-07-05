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Испания - Германия: Известны стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2024
Старт - в 19:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
5 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Тренеры объявили стартовый состав на этот поединок:
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Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья, Педри, Родри, Руис, Ямаль, Мората, Уильямс
Германия: Нойер, Раум, Та, Киммих, Рюдигер, Кроос, Джан, Мусиала, Гюндоган, Сане, Хаверц
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