Матерацци и Трезеге станут гостями телестудии в Москве во время 1/4 финала Евро-2024

Бывшие звезды мирового футбола, Марко Матерацци и Давид Трезеге, станут гостями телестудии в Москве перед четвертьфинальными матчами Евро-2024.

Об этом сообщила российская стриминговая платформа Okko:

"Всем привет. Я Марко Матерацци, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Скоро увидимся в Москве в студии Okko, чтобы обсудить Евро-2024. До встречи", - сказал Матерацци в видеоролике.

"Привет. Меня зовут Давид Трезеге. Я чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции. В ближайшие дни я буду в Москве в студии Okko, чтобы вместе с вами насладиться чемпионатом Европы-2024 в Германии. Все матчи будут в прямом эфире, поэтому будем смотреть их вместе с вами в студии Okko. До скорой встречи", - добавил Трезеге.