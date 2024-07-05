Хавбек Барселоны получил травму в дебюте матча 1/4 Евро - срубил игрока Тони Кроос

Сборная Испании потеряла полузащитника Педри в матче 1/4 финала Евро против Германии.

Встреча началась динамично, с жесткой борьбой за мяч. Еще в начале поединка пострадал другой игрок испанцев, Кукурелья, однако он смог оправиться и продолжить игру. К сожалению, Педри не повезло.

Футболист покинул поле на 8-й минуте поединка из-за травмы. Его заменил хавбек "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.

Тренерский штаб и медики сборной Испании пока что не дают комментариев относительно травмы Педри. Подробнее о состоянии здоровья игрока будет известно после игры.