Хавбек Барселоны получил травму в дебюте матча 1/4 Евро - срубил игрока Тони Кроос

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Сборная Испании потеряла хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Испании потеряла полузащитника Педри в матче 1/4 финала Евро против Германии.
Встреча началась динамично, с жесткой борьбой за мяч. Еще в начале поединка пострадал другой игрок испанцев, Кукурелья, однако он смог оправиться и продолжить игру. К сожалению, Педри не повезло.
Футболист покинул поле на 8-й минуте поединка из-за травмы. Его заменил хавбек "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.
Тренерский штаб и медики сборной Испании пока что не дают комментариев относительно травмы Педри. Подробнее о состоянии здоровья игрока будет известно после игры.
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