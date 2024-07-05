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Дешам вышел на чистое 2-е место в списке тренеров, проведших наибольшее количество матчей на ЕВРО
Достижение Дидье
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Для наставника сборной Франции сегодняшний четвертьфинал против Португалии – 16 поединок на Евро в качестве тренера. Теперь Дешам на один пункт опережает шведа Ларса Лагербека и португальца Фернанду Сантуша, в активе которых по 15 игр.
А возглавляет тренерский гвардейский список чемпионатов Европы как по количеству проведенных матчей (20), так и по числу одержанных побед (12) экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев.
Кстати, в большинстве справочников и статистических выкладок тиражируются чуть более высокие достижения "Нюхача" – 21 игра и 13 побед. Но это просто общие показатели Бундестим в финальных турнирах ЧЕ за время каденции Лева, которые немного не совпадают с его личными показателями.
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Как такое возможно? Да очень просто: один из поединков сборной Германии на ЧЕ-2008 Йогги был вынужден пропустить из-за дисквалификации. Если кто забыл или не знает – рассказываем.
Тогда, в последнем матче группового этапа против Австрии Лев поскандалил в технической зоне сначала со своим визави Йозефом Хиккерсбергером, затем с резервным арбитром, и в итоге схлопотал удаление.
Как следствие, за поединком 1/4 финала, в котором немцы взяли верх над Португалией (3:2), герр Йоахим вынужден был наблюдать с трибуны и не имел права вступать в контакт с командой. Поговаривали, что к нему даже приставили специального наблюдателя от УЕФА, который контролировал исполнение предписанных правил. Руководил же футболистами Германии в той встрече ассистент Лева Ханси Флик.
А вот так выглядит полный список главных тренеров, проведший на Евро не менее 10 матчей:
- 20 – Йоахим Лев (Германия: 2008, 2012, 2016, 2020).
- 16 – Дидье Дешам (Франция: 2016, 2020, 2024)
- 15 – Ларс Лагербек (Швеция: 2000, 2004, 2008; Исландия: 2016), Фернанду Сантуш (Греция: 2012; Португалия: 2016, 2020).
- 11 – Берти Фогтс (Германия: 1992, 1996), Фатих Терим (Турция: 1996, 2008, 2016), Гарет Саутгейт (Англия: 2020, 2024)
- 10 – Луис Фелипе Сколари (Португалия: 2004, 2008), Висенте дель Боске (Испания: 2012, 2016), Каспер Юльман (Дания: 2020, 2024), Роберто Мартинес (Бельгия: 2020; Португалия: 2024).
Отметим, что этот список пополнил рулевой Португалии Роберто Мартинес.
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