Будущий чемпион? Ольмо открыл счет в матче Испания - Германия. ВИДЕО

Первый, топовый матч 1/4 финала Евро-2024, в котором хозяева турнира Германия играет с Испанией.

Топовые команды, топовая, но аккуратная игра в первом тайме.

Но в начале второго тайма испанцы забили – после хорошей фланговой атаки и прострела Ольмо метров с 15-ти стрельнул точно и верно – 1:0 для Испании!

И игра начинает открываться!

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