ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будущий чемпион? Ольмо открыл счет в матче Испания - Германия. ВИДЕО
Игра начинает открываться!
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый, топовый матч 1/4 финала Евро-2024, в котором хозяева турнира Германия играет с Испанией.
Топовые команды, топовая, но аккуратная игра в первом тайме.
Но в начале второго тайма испанцы забили – после хорошей фланговой атаки и прострела Ольмо метров с 15-ти стрельнул точно и верно – 1:0 для Испании!
И игра начинает открываться!
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что UA-Футбол ведет
Популярное сейчас
- Довбик принял окончательное решение относительно своего будущего
- Жирона хочет подписать сразу двух игроков Шахтера
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- Известны все четвертьфинальные пары Евро-2024
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО