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Статистические порталы определились с лучшим игроком матча 1/4 финала Евро-2024 Испания - Германия
Оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
5 июля сборная Испании сыграла против Германии в рамках 1/4 финала Евро-2024.
Лучшим игроком матча по версии Sofascore от WhoScored стал игрок сборной Испании Дани Ольмо. Он получил 8.9 от обоих порталов.
Футболист за 112 минут забил 1 гол, отдал 1 ассист, преуспел в восьми удачных обводках из 13, сделал 66 касаний к мячу и отдал 76% точных передач.
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Самую низкую оценку от Sofascore получил немец Кай Хавертц - 6.3.
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