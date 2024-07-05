Статистические порталы определились с лучшим игроком матча 1/4 финала Евро-2024 Испания - Германия

5 июля сборная Испании сыграла против Германии в рамках 1/4 финала Евро-2024.

Лучшим игроком матча по версии Sofascore от WhoScored стал игрок сборной Испании Дани Ольмо. Он получил 8.9 от обоих порталов.

Футболист за 112 минут забил 1 гол, отдал 1 ассист, преуспел в восьми удачных обводках из 13, сделал 66 касаний к мячу и отдал 76% точных передач.

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Самую низкую оценку от Sofascore получил немец Кай Хавертц - 6.3.