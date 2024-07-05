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Евро-2024. Германия – Испания 1:2. Фурия отправляет Крооса на пенсию в экстра-тайме
Гол Микеля Мерино хоронит хозяев
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Евро-2024. 1/4 финала
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Германия – Испания 1:2
Голы: Виртц 89 – Ольмо 52, Мерино 119
Испания: Унаи Симон – Карвахаль, Ле Норман (Начо, 46), Лапорт, Кукурелья – Фабиан Руис (Хоселу, 102), Родри, Педри (Ольмо, 8) – Уильямс (Мерино, 80), Ямаль (Ферран Торрес, 63), Мората (Ойарсабаль, 80)
Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та (Мюллер, 80), Раум (Миттельштедт, 57) – Джан (Андрих, 46), Кроос – Сане (Виртц, 46), Гюндоган (Фюллькруг, 57), Мусиала – Хавертц (Антон, 90)
Удаление: Карвахаль 120+5
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