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Германия сравнивает счет на предпоследней минуте основного времени в 1/4 финала Евро-2024 против Испании. ВИДЕО
В футболе бывает и такое
Getty Images/Global Images Ukraine
Германия сравнивает счет на предпоследней минуте основного времени в матче против Испании в рамках 1/4 финала Евро-2024.
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Пошла атака вторым темпом, Миттельштадт навесил на дальнюю штангу, Киммих сбросил мяч головой, а Виртц слету расстрелял Унаи Симона.
Текущий счет – 1:1. Начались экстратаймы.
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