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Ученик против учителя. Стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия - Франция
Настал черед четвертьфиналов
EURO
Сегодня, 5 июля, состоятся два матча 1/4 финала Евро-2024, в одном из которых Португалия сыграет с Францией.
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Матч начнется в 22:00, уже известны стартовые составы команд.
Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Палинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэль Леао, Роналду
Франция: Меньян, Т. Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Камавинга, Чуамени, Канте, Гризманн, Муани, Мбаппе
Напомним, что UA-Футбол
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