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Тони Кроос сыграл свой последний матч в карьере
Вот и все
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 5 июля, сборная Германии проиграла Испании в рамках 1/4 финала Евро-2024.
Игра против испанцев стала для Тони Крооса последней в его карьере. За национальную сборную он забил 17 голов и отдал 21 результативную передачу, а также одержал победу с Германией на чемпионате мира 2014 года.
Кроос также имел блестящую карьеру на клубном уровне, выиграв 5 раз Лигу чемпионов, 4 чемпионата Испании и 5 клубных чемпионатов мира с мадридским "Реалом".
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