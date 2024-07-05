Тони Кроос сыграл свой последний матч в карьере

Сегодня, 5 июля, сборная Германии проиграла Испании в рамках 1/4 финала Евро-2024.

Игра против испанцев стала для Тони Крооса последней в его карьере. За национальную сборную он забил 17 голов и отдал 21 результативную передачу, а также одержал победу с Германией на чемпионате мира 2014 года.

Кроос также имел блестящую карьеру на клубном уровне, выиграв 5 раз Лигу чемпионов, 4 чемпионата Испании и 5 клубных чемпионатов мира с мадридским "Реалом".