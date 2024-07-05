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Испанцы выходят в полуфинал Евро-2024. Испания - Германия 2:1. Обзор матча и видео голов
Без овертаймов не обошлось
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
5 июля сборная Испании обыграла Германию в рамках 1/4 финала Евро-2024. В результате испанцы выходят в полуфинал, где сыграют с победителем пары Португалия - Франция.
Евро-2024, 1/4 финала
Испания - Германия 2:1
Голы: Ольмо (51'), Мерино (119') - Виртц (89')
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