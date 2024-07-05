Испания впервые обыграла команду-хозяйку турнира на Евро или чемпионате мира

5 июля сборная Испании одержала победу над командой-хозяйкой турнира, Германией, со счетом 2:1.

Этот матч стал историческим для испанцев, ведь это их первая победа над хозяевами чемпионата Европы или мира.

До этого Испания имела лишь одну ничью (с Италией в 1980 году на чемпионате Европы) и 8 поражений в подобных матчах.