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Испания впервые обыграла команду-хозяйку турнира на Евро или чемпионате мира
Сенсационная победа над Германией
Getty Images/Global Images Ukraine
5 июля сборная Испании одержала победу над командой-хозяйкой турнира, Германией, со счетом 2:1.
Этот матч стал историческим для испанцев, ведь это их первая победа над хозяевами чемпионата Европы или мира.
До этого Испания имела лишь одну ничью (с Италией в 1980 году на чемпионате Европы) и 8 поражений в подобных матчах.
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