Болельщики Франции вывесили провокационный антиукраинский баннер на матче против Португалии

Сегодня, 5 июля, в 22:00 стартовал матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Франции и Португалии.

Негативных эмоций добавляет то, что на одном из баннеров, развернутых фанатами сборной Франции, изображена карикатура французского самолета "Мираж" в виде гроба.

Этот провокационный рисунок появился после того, как в июне Франция согласилась предоставить Украине партию самолетов.