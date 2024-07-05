ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщики Франции вывесили провокационный антиукраинский баннер на матче против Португалии
Все из-за самолетов, которые нам пообещали
Тwitter
Сегодня, 5 июля, в 22:00 стартовал матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Франции и Португалии.
Негативных эмоций добавляет то, что на одном из баннеров, развернутых фанатами сборной Франции, изображена карикатура французского самолета "Мираж" в виде гроба.
Этот провокационный рисунок появился после того, как в июне Франция согласилась предоставить Украине партию самолетов.
Популярное сейчас
- Португалия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Динамо подпишет еще двух игроков Днепра-1
- Битва, достойная финала. Определилась еще одна пара четвертьфинала Евро
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО