Двое основных игроков сборной Испании пропустят полуфинал Евро-2024 из-за перебора желтых карточек

Сборная Испании понесла серьезную потерю перед полуфиналом Евро-2024.

Два ключевых игрока, правый защитник Даниэль Карвахаль и центрбек Робен Ле Норман, не смогут принять участие в следующем матче из-за перебора желтых карточек.

Оба футболиста получили по второй желтой карточке в четвертьфинальной встрече против сборной Германии.

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Напомним, что испанцы выходят в полуфинал, где сыграют с победителем пары Португалия - Франция.