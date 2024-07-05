ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ольмо - о матче против Германии: Мы заслужили победу
Игрок поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Дани Ольмо, полузащитник сборной Испании, высказался о победе в матче против Германии (2:1) в рамках 1/4 финала Евро-2024.
"Это была тяжелая, сложная игра. Мы пошли в экстра-тайм, который тоже сложный, но в конце концов мы заслужили победу. Мы празднуем и наслаждаемся моментом".
Отметим, что Дани в матче против Германии стал лучшим игроком по версии УЕФА.
Популярное сейчас
- Португалия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Испания – Германия. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала чемпионата Европы
- Довбик принял окончательное решение относительно своего будущего
- Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО