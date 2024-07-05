Ольмо - о матче против Германии: Мы заслужили победу

Дани Ольмо, полузащитник сборной Испании, высказался о победе в матче против Германии (2:1) в рамках 1/4 финала Евро-2024.

"Это была тяжелая, сложная игра. Мы пошли в экстра-тайм, который тоже сложный, но в конце концов мы заслужили победу. Мы празднуем и наслаждаемся моментом".

Отметим, что Дани в матче против Германии стал лучшим игроком по версии УЕФА.