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Нагельсманн: Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал, но мы упустили свой шанс
Специалист поделился своими мыслями
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Юлиан Нагельсманн, тренер сборной Германии, высказался о поражении от Испании (2:1) в рамках 1/4 финала Евро-2024.
"Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. Игра была слишком открытой в первом тайме. Мы были лучше после перерыва, и с 60-й минуты мы явно были лучшей командой. Наш гол был заслуженным, но мы упустили свой шанс.
Мы все скучаем по своим семьям, но никто из нас не хотел уходить. Была очень хорошая атмосфера, можно сказать, что мы отдали все, чтобы выиграть эту игру".
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