Евро-2024. Португалия – Франция 0:0 (пен. 3:5). Удар в штангу от Жоау Феликса выводит команду Дешама дальше

Чемпионат Европы-2024

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Ноль забитых голов с игры футболистами Франции за пять матчей Евро – выход в полуфинал. Причудливое достижение, но все-таки оно подчинилось команде Дешама. Команде, которая с каждым матчем все набирает и набирает. И прошла она португальцев не просто потому, что повезло.

Хотя и команды до перерыва играли моментами на встречных курсах, проблем соперникам никто не создал. Где-то португальцы владели инициативой, кое-где – французы. Но угрозы за первый тайм вообще не было.

Что-то интересное у ворот команды началось всего лишь час после начала встречи. Канселу классно разрезал оборону французов и вывел Фернандеша на ударную позицию под углом. Бруну бил в левый угол – Мэньян по-настоящему спас номинальных гостей. Впоследствии Канселу и сам пробил из-за пределов штрафной – мяч пролетел рядом с девяткой.

Португальцы пытались использовать этот провал в обороне соперника лучше и создали еще несколько моментов. Сначала бил Витинья – Меньян снова на месте. На добивании был Роналду и пытался пробить пяткой, но голкипер французов перекрыл собой все возможные варианты полета мяча.

На 66 минуте произошел флешбэк решающего эпизода ЧМ-2022. И Коло Муани снова не реализовал убийственный момент. Впоследствии Камавинга также не использовал свой невероятный шанс, а Дембеле попал в крестовину.

После обоих нашествий команды тянули у овертайму. В первом из них французы пытались все-таки вырваться вперед, но ничего, кроме стремительных атак, не получалось. После третьего перерыва в матче все готовились к пенальти: от не слишком активных футболистов к тренерам с заменами. Лишь Мендеш на 120 минуте мог свести это все насмарку, но его удар нерабочей правой с хорошей позиции полетел в удобную зону для вратаря.

И вот манипуляции с заменами у Роберта Мартинеса не сработали. Единственный, кто не забил с точки, стал Жоау Феликс – он вышел на четвертый тайм этого матча и попал с пенальти в левую штангу. Португальцы сегодня, как и в матче 1/8 финала, пробили тоже трижды. А вот результат – совершенно противоположный.

В полуфинальном поединке Франция встретится с Испанией. Еще один матч, достойный финала. Игра состоится 9 июля в Мюнхене.

Португалия – Франция 0:0 (пен. 3:5)

Португалия: Роналду (забил), Б. Силва (забил), Жоау Феликс (штанга), Нуну Мендеш (забил)

Франция (была первой): Дембеле (забил), Ю. Фофана (забил), Кунде (забил), Баркола (забил), Тео Эрнандес (забил)

Португалия: Кошта – Канселу (Семеду 74), Пепе, Диаш, Мендеш – Витинья (Матеуш Нунеш 119), Пальинья (Невеш 90+2), Фернандеш (Консейсау 74) – Б. Силва, Роналду, Леауо (Жоау Феликс 106)

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес – Канте, Чуамэни, Камавинга (Ю. Фофана 91) – Гризманн (Дембеле 67) – Коло Муани, Мбаппе (Баркола 106)

Предупреждения: Пальинья 79 – Салиба 84