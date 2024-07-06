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В первом полуфинале Испания сыграет против Франции. Команды пересекались на Евро-2012
Матч состоится 9 июля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Hewitt
По итогам матчей ¼, прошедших в пятницу, "фурия роха" и "Ле Блё" продолжают борьбу за трофей. Место в финале они разыграют в очной встрече.
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Соперники играли на ЧЕ-2012 на стадии ¼. Тогда Испания выиграла в Донецке 2:0 благодаря дублю Хаби Алонсо. На этом же этапе коллективы пересекались на континентальном первенстве 2000 года, когда "синие" одержали победу в Брюгге (2:1).
В 1996-м сборные разошлись миром в групповом раунде (1:1), а в финале Евро-1984 Франция оказалась сильнее (2:0).
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