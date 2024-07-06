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Усман Дембеле – игрок матча: оценки футболистов за поединок Португалия – Франция
Вингер ПСЖ появился на поле на 67-й минуте
Getty Images / Global Images Ukraine
Официальный партнер ЧЕ Vivo признал экс-нападающего "Барселоны" лучшим игроком встречи. С этим решением согласны аналитики статистических порталов SofaScore и WhoScored, которые поставили ему 8,2 и 8,5 баллов соответственно.
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Усман 6 раз успешно обыгрывал соперников, сделал 6 ключевых передач и в семи случаях завершал борьбу за позицию в свою пользу. Также высоко оценили действия Жюля Кунде (8,0/7,7) и Майка Меньяна (8,0/7,4).
У португальцев лучшим был Нуну Мендеш (7,9/8,4). Худшим футболистом матча признали Жоау Феликса (5,6/5,2).
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