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Криштиану Роналду впервые не забил на Евро/ЧМ
У форварда было немало шансов, но ни один не изменил цифры на табло
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду оставил последнее для себя Евро с нулем голов. 23 раза он пробивал по воротам, но так и не смог отличиться. Только Деку финишировал без забитых мячей после большего количества попыток (24, ЧЕ-2004).
В текущем турнире Роналду бил по воротам активнее всех. В топ-3 по этому показателю также входят Килиан Мбаппе (20) и Кай Хаверц (19).
На предыдущем континентальном первенстве Криштиану нанес 5 точных ударов, на Евро 2012 и 2016 – по три. На турнире 2004 года нападающий дважды разочаровывал вратарей соперников, а на соревнованиях 2008 – только раз.
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