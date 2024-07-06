Де ла Фуэнте: Мои футболисты ненасытны. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти

Луис де ла Фуэнте прокомментировал выход в 1/2.

"Подходящий момент для того, чтобы оценить все, чего мы добились, и насладиться им. Посмотрим, как мы сможем улучшить физическую форму за ближайшие дни. Уверен, все мои игроки готовы к полуфиналу. Они играют на очень высоком уровне.

Мои футболисты ненасытны. Я горжусь тем, что их тренирую. Со многими из них я давно знаком. Они привыкли бороться на самом высоком уровне и теперь имеют возможность выиграть турнир".