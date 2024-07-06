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Де ла Фуэнте: Мои футболисты ненасытны. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти
Тренер команды поделился впечатлениями после победы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto
Луис де ла Фуэнте прокомментировал выход в 1/2.
"Подходящий момент для того, чтобы оценить все, чего мы добились, и насладиться им. Посмотрим, как мы сможем улучшить физическую форму за ближайшие дни. Уверен, все мои игроки готовы к полуфиналу. Они играют на очень высоком уровне.
Мои футболисты ненасытны. Я горжусь тем, что их тренирую. Со многими из них я давно знаком. Они привыкли бороться на самом высоком уровне и теперь имеют возможность выиграть турнир".
"Конечно, всегда есть куда расти, однако нельзя сомневаться в чувстве гордости, в качестве и самоотдаче игроков.
Это исторический вечер. Я горжусь тем, что представляю эту страну. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти", – сказал тренер.
В следующем раунде "фурия роха" встретится с Францией.
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