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Дешам: Автогол – это тоже гол. Нам не нужно забивать много, лучше не пропускать
Наставник Ле Блё поделился впечатлениями после матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дидье Дешам рассказал, почему команда испытывает проблемы в атакующем звене.
“Это был очень напряженный и ровный матч. Нам было труднее играть в конце дополнительного времени. Возможно, мы немного устали.
Килиан и Антуан показывают не самый лучший футбол по сравнению с тем, на что они способны. При этом мы достигли этой стадии. Они должны помогать нам с эффективностью, а ее нам не хватает. Но футбол – командная игра.
Что касается серии пенальти, то я хотел выпустить Оливье Жиру, но судья проигнорировал наш запрос. Все зависит от опыта и самочувствия игроков. Били те, кто чувствовал себя лучше. Никого принуждать нельзя. Если игрок знает, как бить, то у вратаря практически нет шансов".
"Мбаппе всегда очень честен со мной и командой. Когда он чувствует, что не может справиться, то говорит об этом. Травма носа ему мешает. Но сегодня у него еще не было сил.
Автогол – это тоже гол. Соперник тоже действовал не очень эффективно, хотя имел шансы. Нам не нужно забивать много голов. Лучше не пропускать. Но я бы хотел, чтобы мы больше забивали”, – отметил специалист.
9 июля "синие" встретятся с Испанией в полуфинале.
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