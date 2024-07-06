Дешам: Автогол – это тоже гол. Нам не нужно забивать много, лучше не пропускать

Дидье Дешам рассказал, почему команда испытывает проблемы в атакующем звене.

“Это был очень напряженный и ровный матч. Нам было труднее играть в конце дополнительного времени. Возможно, мы немного устали.

Килиан и Антуан показывают не самый лучший футбол по сравнению с тем, на что они способны. При этом мы достигли этой стадии. Они должны помогать нам с эффективностью, а ее нам не хватает. Но футбол – командная игра.

Что касается серии пенальти, то я хотел выпустить Оливье Жиру, но судья проигнорировал наш запрос. Все зависит от опыта и самочувствия игроков. Били те, кто чувствовал себя лучше. Никого принуждать нельзя. Если игрок знает, как бить, то у вратаря практически нет шансов".