"В такие моменты можно запечатлеть рождение великих команд". Силва – о поражении от Франции

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал поражение в 1/4 финала Евро-2024.

"Точно так же, как это было жестоко для Словении в 1/8 финала (поражение в серии пенальти), сегодняшний день жесток и по отношению к нам самим. Будем делать шаг вперед: это урок, и мы постараемся стать сильнее. Но урок этот нужно выучить.

Команда остается сплоченной – мы много потрудились. Нам удалось вынести из раздевалки очень хороший настрой. Это уникально, и именно в такие моменты можно запечатлеть рождение великих команд. Мы постараемся сохранить это единство", — сказал полузащитник.