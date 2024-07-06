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"В такие моменты можно запечатлеть рождение великих команд". Силва – о поражении от Франции
Отправляются домой все такой же сплоченной командой
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал поражение в 1/4 финала Евро-2024.
"Точно так же, как это было жестоко для Словении в 1/8 финала (поражение в серии пенальти), сегодняшний день жесток и по отношению к нам самим. Будем делать шаг вперед: это урок, и мы постараемся стать сильнее. Но урок этот нужно выучить.
Команда остается сплоченной – мы много потрудились. Нам удалось вынести из раздевалки очень хороший настрой. Это уникально, и именно в такие моменты можно запечатлеть рождение великих команд. Мы постараемся сохранить это единство", — сказал полузащитник.
Напомним, вчера сборная Португалии потерпела поражение от сборной Франции, в основное и дополнительное время игроки двух сборных не смогли отличиться голами, вот почему определить победителя пришлось в серии пенальти, 3:5 в пользу французов.
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