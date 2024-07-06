Защитник сборной Англии: Мы очень много работали над тем, как справиться с тремя защитниками противника

Защитник "Ньюкасла" и сборной Англии Киран Триппьер поделился своими мыслями касательно предстоящей игры против Швейцарии.

"Мы не можем забывать, что мы в четвертьфинале. Команда знает, что мы можем подняться на гораздо более высокий уровень. Я думаю, что всё начнется в субботу, с матча против Швейцарии.

Команда очень много работала на этой неделе. Особенно над тем, как справиться с тремя защитниками противника. Нам просто нужно хорошо выступить в субботу, чтобы выйти в полуфинал.

Старшие игроки уже четыре раза оказывались в таком положении, поэтому мы знаем, как справиться с ситуацией. Речь идет о том, чтобы помогать и направлять других футболистов вокруг нас. Внутренне у нас все в порядке, мы очень спокойны", — сказал защитник.