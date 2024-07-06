Нидерланды - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 Евро-2024

Нидерланды и Турция немало нервничали и в Отборе на Евро-2024, и на самом Евро. На самом Евро уже проигрывали, пропуская три мяча, и подвергались довольно острой критике. Тем не менее, близки к полуфиналу крупного турнира, где первые не были с 2014-го года, а вторые - с 2008-го. И как раз ныне обе в хорошем настроении. Кто сохранит его по итогам очного матча?

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Евро-2024. Раунд плей-офф, четвертьфинал

6 июля 2024. Берлин, "Олимпиаштадион"

Нидерланды 22:00 Турция

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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