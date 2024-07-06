Франция не проиграла в 20 матчах подряд на ЧМ или ЧЕ, когда Канте был на поле

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте продолжил рекордную серию во вчерашнем матче против Португалии.

"Галльские петухи" не проиграли ни в одном из 20 последних матчей в основное время на больших турнирах, когда хавбек был на поле. За этот период команда тринадцать раз победила и шесть сыграла вничью.

Это самая длинная беспроигрышная серия на международном уровне сборных среди европейских игроков.

В общей сложности в активе Канте 20 матчей на чемпионатах Европы или мира. В финале ЧЕ-2016 он не играл. Также в 1/8 ЧЕ-2020 французы уступили в серии пенальти. А ЧМ-2022 Н'Голо пропускал.

На текущем континентальном первенстве полузащитник провел пять поединков. Во всех встречах он выходил в старте и только однажды был заменен.