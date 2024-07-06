Илкай Гюндоган: Несмотря на ранний вылет, мы показали, что можем противостоять любому сопернику

Полузащитник "Барселоны" и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал вылет сборной с домашнего чемпионата Европы.

"Очень грустно. Мы сделали все, что могли, и были очень близки. Вы нас прекрасно поддерживали. Сегодняшняя атмосфера была лучшей, которую я когда-либо видел в сборной.

Для меня было честью возглавить эту команду. Я был оптимистичен, что мы далеко продвинемся на турнире. Несмотря на ранний вылет, мы показали, что можем противостоять любому сопернику.

Спасибо тем, кто сделал этот турнир особенным, спасибо за постоянную поддержку. Спасибо", — написал Гюндоган в Х.