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Илкай Гюндоган: Несмотря на ранний вылет, мы показали, что можем противостоять любому сопернику
Подвел итоги матча
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал вылет сборной с домашнего чемпионата Европы.
"Очень грустно. Мы сделали все, что могли, и были очень близки. Вы нас прекрасно поддерживали. Сегодняшняя атмосфера была лучшей, которую я когда-либо видел в сборной.
Для меня было честью возглавить эту команду. Я был оптимистичен, что мы далеко продвинемся на турнире. Несмотря на ранний вылет, мы показали, что можем противостоять любому сопернику.
Спасибо тем, кто сделал этот турнир особенным, спасибо за постоянную поддержку. Спасибо", — написал Гюндоган в Х.
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Es ist so unglaublich bitter. ???? Wir haben alles gegeben und wir waren sooooo knapp dran. Und ihr habt uns dabei so großartig unterstützt - das heute war die beste Stimmung, die ich je bei einem DFB Länderspiel erlebt habe, das war wirklich eine einmalige Stimmung - wow! Es war… pic.twitter.com/Tg9gtfGt9O— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) July 5, 2024
Напомним, вчера сборная Испании обыграла сборную Германии со счетом 2:1, победный гол был забит на 119-й минуте матча.
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