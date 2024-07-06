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Повторный взлет Аэроплана. Винченцо Монтелла был забыт в Италии, но возродился в Турции

ЕВРО-2024
Обновлено

Нашел новый Неаполь

Повторный взлет Аэроплана. Винченцо Монтелла был забыт в Италии, но возродился в Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

"Последний бастион Италии", - так назвала Gazzetta Dello Sport Винченцо Монтеллу. "Волшебник", - эпитет Corriere Dello Sport. Тренер, который в самой Италии был забытым, чуть ли не прокажённым, вдруг остался последним представителем Апеннин на Евро-2024. Ещё и обойдя своего бывшего партнёра по команде и тренера Лучано Спаллетти.

Более того, последний жаловался, что возглавил сборную Италии лишь в сентябре и не имел времени на подготовку к Евро. Но ведь и Монтелла возглавил сборную Турции в сентябре и успел подготовить её, сумел вывести в четвертьфинал Евро, победив Австрию. В то время, как Спаллетти уже давно дома после позорного вылета в 1/8 финала от Швейцарии.

Счастливое начало и мгновенный провал

Почти всю карьеру игрока и начало тренерской карьеры Монтелла провёл под счастливой звездой, обласканный любовью и комплиментами. В "Роме" его обожают и почитают как одного из главных героев Скудетто-2001, он в Зале Славы клуба, в "Дженоа" и "Сампдории" любят, хотя играл за соперника. Как тренер он казался будущей легендой, способной добиться всего.

Его первым клубом во взрослой тренерской карьере была "Рома" - работа временная, "пожарника", на три месяца, но полезная для обучения. Да и с ней он занял более высокое место, чем Луис Энрике и Зденек Земан в двух следующих сезонах - шестое против седьмого.

В "Катанье" он построил "Шахтёр", только в обороне играли не восточноевропейцы, а итальянцы, а в атаке - не бразильцы, а аргентинцы. В том числе знакомый нам Алехандро Папу Гомес. Сицилийцы тогда играли в красивый техничный футбол, их называли "маленькой "Барселоной", они были одним из украшений оборонительной Серии А.

В "Фиорентину" в 2012-ом году он пришёл после того, как еле спаслась от вылета, привёл 17 новых игроков и сразу же занял четвёртое место, до последнего тура борясь за третье, ведущее в Лигу Чемпионов. В последующие два сезона он также был четвёртым, и эксперты и нейтральные болельщики огорчались, считая, что заслуживает выйти в Лигу Чемпионов. Огорчались и после поражения в финале Кубка Италии от "Наполи", считая, что заслуживает трофей.

Флорентийцы Монтеллы также играли в техничный атакующий футбол, основанный на владении мячом. Во главе с "Иньестой для бедных" и "мэром" Борхой Валеро, а также с Мохамедом Салахом, Хоакином Санчесом, Йосипом Иличичем, Давидом Писарро. По владению мячом они всегда были среди лидеров Серии А. Да даже против "Севильи" в проигранном полуфинале Лиги Европы сезона 2014/15 победили по владению в обоих матчах, причём дома 68:32.

Повторный взлет Аэроплана. Винченцо Монтелла был забыт в Италии, но возродился в Турции - изображение 1

Именно команда Монтеллы была локомотивом перехода Серии А и сборной Италии на более атакующий, более техничный футбол, возрастания среднего числа забитых за матч до трёх. Винченцо начал раньше, чем "Наполи" Маурицио Сарри.

Так что его назначение в "Милан" было совершенно логичным. Однако там Аэроплан попал в ужасную эру, которую затем назвали "эрой насмешек". Эру гниения концовки Сильвио Берлускони, махинации с таиландскими и китайскими инвесторами.

Первый сезон ещё и вышел неплохим. "Россонери" вернулись в Еврокубки после трёх лет отсутствия, выиграли Суперкубок у гегемона тех лет "Ювентуса". Как оказалось, их единственный трофей между 2012-2021 годами. Но летом 2017-го пришло несчастье - появились деньги. Состоялась рекордная трансферная кампания в истории клуба - на 230 миллионов евро. Однако новички не заиграли. А Монтелла в каждом матче тасовал состав и тактические схемы.

Он ещё и заявлял, что команда играет хорошо и будет играть ещё лучше. И на фоне медленной тошнотворной "тики-таки" в её худших проявлениях такие заявления казались оскорблением, и болельщики "Милана" слышать его не могли. До сих пор их охватывает дрожь и бешенство при упоминании его имени.

Увольнение в ноябре 2017-го, четыре месяца работы с "Севильей" с первым в её истории четвертьфиналом Лиги Чемпионов, а также финалом Кубка Испании, но продолжением падения в лиге и увольнением в апреле, возвращение в "Фиорентину", но увольнение через восемь месяцев, затем почти два года без работы.

Его карьера на Топ-уровне казалась законченной, бак его Аэроплана - пустым. Его яркая звезда быстро погасла без шансов зажечься вновь. Ведь если тебе лишь 47, а ты вынужден принять глухого турецкого середняка...

Возрождение

И вдруг именно в Турции звезда Монтеллы вновь зажглась. С "Аданой Демирспор" он вначале занял девятое место, а затем и четвёртое, выведя её в Еврокубки впервые в истории. Причём играя на атаку и забив 76 мячей - лишь на два меньше, чем "Бешикташ". Возродился даже наш старый знакомый Юнес Беланда, забив 12 мячей в лиге - рекорд его карьеры.

Летом 2023-го года Монтелла ушёл из "Демирспора". Он был близок к "Фенербахче", но его высокая репутация в Турции (в том числе и благодаря сбору денег для пострадавших от землетрясения через свой фонд) принесла ему более вкусную должность. Сборная уволила Штефана Кунца после еле выцарапанной домашней ничьей в Отборе на Евро-2024 с Арменией.

Аэроплан сразу же начал успешно. Победил в гостях Хорватию (1:0), выиграл группу. В товарищеском матче победил Германию впервые для Турции за 72 года. А теперь и вернул "Милли Таким" в четвертьфинал крупного турнира впервые с 2008-го года. Тогда же они в последний раз играли в полуфинале...

Повторный взлет Аэроплана. Винченцо Монтелла был забыт в Италии, но возродился в Турции - изображение 2

В чем секрет его успеха? Прежде всего, сильное поколение. От него ожидали побед ещё на Евро-2020, называя "золотым" и "лучшим за 50 лет", но турки тогда проиграли все матчи. Престарелый тренер Шенол Гюнеш не нашёл общего языка с молодёжью. А теперь пришли ещё более молодые игроки. Которым нужен молодой тренер.

Думали, что Кунц подойдёт. Тем более, что долго работал в юношеских и молодёжных сборных Германии, а немалая часть нынешнего поколения турецкой сборной родилась и выросла в Германии, Голландии, Австрии. Но Штефану не хватило опыта работы со взрослыми, либо выдержки для работы в Турции. Он не сумел связать враждебные лагеря уроженцев Турции и Европы.

Монтелла же опытен, давно работает со взрослыми. Имеет опыт работы в Турции и понимает бурные процессы местного футбола. И при этом всё ещё молод.

Бурные процессы задели и его. После 1:6 в товарищеском матче в марте от Австрии в Турции требовали его отставки. Критиковали и в начале Евро из-за нежелания играть с настоящей "девяткой". Критиковали за слабую оборону в матче против Грузии, когда, как писали, "лишь ангелы защищали наши ворота", провал против Португалии, неумение вскрыть оборону Чехии, игравшей вдесятером с 20-ой минуты.

На одной из тренировок камеры сняли, как звезда сборной Арда Гюлер отдаёт свою манишку игрока стартового состава. А это вызвало взрыв в соцсетях с требованием не трогать звезду и уволить Монтеллу. Но его прикрыл глава Федерации Мехмет Бююкекши, обвинив СМИ в нагнетании и вранье, а соцсети - в атаке ботов. И буря на удивление быстро прошла.

Винченцо стоически выдержал это давление. Здесь его спокойная отстранённая манера поведения, в Италии казавшаяся признаком апатии и безразличия, помогла. Впрочем, он ведёт себя страстно, как никогда в карьере. Тренер-теоретик, методист, постоянно призывает игроков бороться, играть душой.

Эта страсть, разумеется, передаётся подопечным, играющим в весёлый кавалерийский футбол. С проблемами с обороной и порядком, но со скоростью и креативом в атаке.

"Я работаю с ним 15 лет, но никогда не видел его даже близко таким страстным, как сейчас", - признаётся его ассистент Даниэле Руссо. "Он борется за сборную, так, будто у него были турки среди предков".

Сам Монтелла объясняет. "Турки очень похожи по менталитету на нас, неаполитанцев. Они и мы везде, в любой точке мира. В детстве я часто ощущал расизм, пренебрежительное отношение к неаполитанцам, и почувствовал то же отношение к туркам, потому захотел бороться за них. Когда я приехал в Турцию, почувствовал, будто вернулся домой, в детство".

Да, все уже забыли или не знали, что Винченцо вовсе не из Рима, не из Генуи, не из Эмполи, а из пригорода Неаполя. Такое впечатление, что он сам забыл. Но в Турции прорвало, вернуло в детство. И тем самым сбалансировало его как тренера.

Повторный взлет Аэроплана. Винченцо Монтелла был забыт в Италии, но возродился в Турции - изображение 3

Он требовал реванш за 1:6 от Австрии. Говоря, что в сборных товарищеских матчей не бывает, что это поражение стало худшим в его карьере, позором, пятном на репутации. И настроив подопечных на месть, на реабилитацию.

Он, как все итальянцы, много работает над тактикой. Но отступил от своей шаблонности и меняет схемы, игроков. Не побоялся дважды поменять вратаря по ходу турнира. И его окончательный выбор Мерт Гюнок в решающие секунды матча против Австрии совершил, как написали, "сейв Гордона Бэнкса".

На матч против Австрии он выпустил Каана Айхана, дополнительного защитника. И сумел остановить быструю и агрессивную сборную Ральфа Рангника. Отказавшись от мяча, глубоко сидя в обороне. Он делал то, что любят делать классические итальянцы, но не любят турки, даже на этом турнире переигравшие по владению мячом Португалию. Делал то, что не любил делать сам он, тренер, в котором на Апеннинах ещё в молодости видели испанца.

Не забываем и рекордный матч в истории Евро по карточкам (18 жёлтых и две красных) - Турция - Чехия.

"Мы играем с турецким сердцем, " - говорит Винченцо. "Во многом благодаря болельщикам, с которыми мы чувствуем себя дома. И наши матчи всегда интересны. У нас очень молодая сборная. Но в этом есть и плюсы. Иногда хорошо быть молодым и играть беззаботно".

Сегодня играть против Нидерландов. Которым свой последний матч Турция также проиграла со счётом 1:6. Причём он даже был официальным. Возьмут ли подопечные Монтеллы ещё один реванш? Он сам уже точно взял реванш у тех, кто списал его карьеру.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.