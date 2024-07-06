Повторный взлет Аэроплана. Винченцо Монтелла был забыт в Италии, но возродился в Турции

"Последний бастион Италии", - так назвала Gazzetta Dello Sport Винченцо Монтеллу. "Волшебник", - эпитет Corriere Dello Sport. Тренер, который в самой Италии был забытым, чуть ли не прокажённым, вдруг остался последним представителем Апеннин на Евро-2024. Ещё и обойдя своего бывшего партнёра по команде и тренера Лучано Спаллетти.

Более того, последний жаловался, что возглавил сборную Италии лишь в сентябре и не имел времени на подготовку к Евро. Но ведь и Монтелла возглавил сборную Турции в сентябре и успел подготовить её, сумел вывести в четвертьфинал Евро, победив Австрию. В то время, как Спаллетти уже давно дома после позорного вылета в 1/8 финала от Швейцарии.

Счастливое начало и мгновенный провал

Почти всю карьеру игрока и начало тренерской карьеры Монтелла провёл под счастливой звездой, обласканный любовью и комплиментами. В "Роме" его обожают и почитают как одного из главных героев Скудетто-2001, он в Зале Славы клуба, в "Дженоа" и "Сампдории" любят, хотя играл за соперника. Как тренер он казался будущей легендой, способной добиться всего.

Его первым клубом во взрослой тренерской карьере была "Рома" - работа временная, "пожарника", на три месяца, но полезная для обучения. Да и с ней он занял более высокое место, чем Луис Энрике и Зденек Земан в двух следующих сезонах - шестое против седьмого.

В "Катанье" он построил "Шахтёр", только в обороне играли не восточноевропейцы, а итальянцы, а в атаке - не бразильцы, а аргентинцы. В том числе знакомый нам Алехандро Папу Гомес. Сицилийцы тогда играли в красивый техничный футбол, их называли "маленькой "Барселоной", они были одним из украшений оборонительной Серии А.

В "Фиорентину" в 2012-ом году он пришёл после того, как еле спаслась от вылета, привёл 17 новых игроков и сразу же занял четвёртое место, до последнего тура борясь за третье, ведущее в Лигу Чемпионов. В последующие два сезона он также был четвёртым, и эксперты и нейтральные болельщики огорчались, считая, что заслуживает выйти в Лигу Чемпионов. Огорчались и после поражения в финале Кубка Италии от "Наполи", считая, что заслуживает трофей.

Флорентийцы Монтеллы также играли в техничный атакующий футбол, основанный на владении мячом. Во главе с "Иньестой для бедных" и "мэром" Борхой Валеро, а также с Мохамедом Салахом, Хоакином Санчесом, Йосипом Иличичем, Давидом Писарро. По владению мячом они всегда были среди лидеров Серии А. Да даже против "Севильи" в проигранном полуфинале Лиги Европы сезона 2014/15 победили по владению в обоих матчах, причём дома 68:32.

Именно команда Монтеллы была локомотивом перехода Серии А и сборной Италии на более атакующий, более техничный футбол, возрастания среднего числа забитых за матч до трёх. Винченцо начал раньше, чем "Наполи" Маурицио Сарри.

Так что его назначение в "Милан" было совершенно логичным. Однако там Аэроплан попал в ужасную эру, которую затем назвали "эрой насмешек". Эру гниения концовки Сильвио Берлускони, махинации с таиландскими и китайскими инвесторами.

Первый сезон ещё и вышел неплохим. "Россонери" вернулись в Еврокубки после трёх лет отсутствия, выиграли Суперкубок у гегемона тех лет "Ювентуса". Как оказалось, их единственный трофей между 2012-2021 годами. Но летом 2017-го пришло несчастье - появились деньги. Состоялась рекордная трансферная кампания в истории клуба - на 230 миллионов евро. Однако новички не заиграли. А Монтелла в каждом матче тасовал состав и тактические схемы.

Он ещё и заявлял, что команда играет хорошо и будет играть ещё лучше. И на фоне медленной тошнотворной "тики-таки" в её худших проявлениях такие заявления казались оскорблением, и болельщики "Милана" слышать его не могли. До сих пор их охватывает дрожь и бешенство при упоминании его имени.

Увольнение в ноябре 2017-го, четыре месяца работы с "Севильей" с первым в её истории четвертьфиналом Лиги Чемпионов, а также финалом Кубка Испании, но продолжением падения в лиге и увольнением в апреле, возвращение в "Фиорентину", но увольнение через восемь месяцев, затем почти два года без работы.

Его карьера на Топ-уровне казалась законченной, бак его Аэроплана - пустым. Его яркая звезда быстро погасла без шансов зажечься вновь. Ведь если тебе лишь 47, а ты вынужден принять глухого турецкого середняка...

Возрождение

И вдруг именно в Турции звезда Монтеллы вновь зажглась. С "Аданой Демирспор" он вначале занял девятое место, а затем и четвёртое, выведя её в Еврокубки впервые в истории. Причём играя на атаку и забив 76 мячей - лишь на два меньше, чем "Бешикташ". Возродился даже наш старый знакомый Юнес Беланда, забив 12 мячей в лиге - рекорд его карьеры.

Летом 2023-го года Монтелла ушёл из "Демирспора". Он был близок к "Фенербахче", но его высокая репутация в Турции (в том числе и благодаря сбору денег для пострадавших от землетрясения через свой фонд) принесла ему более вкусную должность. Сборная уволила Штефана Кунца после еле выцарапанной домашней ничьей в Отборе на Евро-2024 с Арменией.

Аэроплан сразу же начал успешно. Победил в гостях Хорватию (1:0), выиграл группу. В товарищеском матче победил Германию впервые для Турции за 72 года. А теперь и вернул "Милли Таким" в четвертьфинал крупного турнира впервые с 2008-го года. Тогда же они в последний раз играли в полуфинале...

В чем секрет его успеха? Прежде всего, сильное поколение. От него ожидали побед ещё на Евро-2020, называя "золотым" и "лучшим за 50 лет", но турки тогда проиграли все матчи. Престарелый тренер Шенол Гюнеш не нашёл общего языка с молодёжью. А теперь пришли ещё более молодые игроки. Которым нужен молодой тренер.

Думали, что Кунц подойдёт. Тем более, что долго работал в юношеских и молодёжных сборных Германии, а немалая часть нынешнего поколения турецкой сборной родилась и выросла в Германии, Голландии, Австрии. Но Штефану не хватило опыта работы со взрослыми, либо выдержки для работы в Турции. Он не сумел связать враждебные лагеря уроженцев Турции и Европы.

Монтелла же опытен, давно работает со взрослыми. Имеет опыт работы в Турции и понимает бурные процессы местного футбола. И при этом всё ещё молод.

Бурные процессы задели и его. После 1:6 в товарищеском матче в марте от Австрии в Турции требовали его отставки. Критиковали и в начале Евро из-за нежелания играть с настоящей "девяткой". Критиковали за слабую оборону в матче против Грузии, когда, как писали, "лишь ангелы защищали наши ворота", провал против Португалии, неумение вскрыть оборону Чехии, игравшей вдесятером с 20-ой минуты.

На одной из тренировок камеры сняли, как звезда сборной Арда Гюлер отдаёт свою манишку игрока стартового состава. А это вызвало взрыв в соцсетях с требованием не трогать звезду и уволить Монтеллу. Но его прикрыл глава Федерации Мехмет Бююкекши, обвинив СМИ в нагнетании и вранье, а соцсети - в атаке ботов. И буря на удивление быстро прошла.

Винченцо стоически выдержал это давление. Здесь его спокойная отстранённая манера поведения, в Италии казавшаяся признаком апатии и безразличия, помогла. Впрочем, он ведёт себя страстно, как никогда в карьере. Тренер-теоретик, методист, постоянно призывает игроков бороться, играть душой.

Эта страсть, разумеется, передаётся подопечным, играющим в весёлый кавалерийский футбол. С проблемами с обороной и порядком, но со скоростью и креативом в атаке.

"Я работаю с ним 15 лет, но никогда не видел его даже близко таким страстным, как сейчас", - признаётся его ассистент Даниэле Руссо. "Он борется за сборную, так, будто у него были турки среди предков".

Сам Монтелла объясняет. "Турки очень похожи по менталитету на нас, неаполитанцев. Они и мы везде, в любой точке мира. В детстве я часто ощущал расизм, пренебрежительное отношение к неаполитанцам, и почувствовал то же отношение к туркам, потому захотел бороться за них. Когда я приехал в Турцию, почувствовал, будто вернулся домой, в детство".

Да, все уже забыли или не знали, что Винченцо вовсе не из Рима, не из Генуи, не из Эмполи, а из пригорода Неаполя. Такое впечатление, что он сам забыл. Но в Турции прорвало, вернуло в детство. И тем самым сбалансировало его как тренера.

Он требовал реванш за 1:6 от Австрии. Говоря, что в сборных товарищеских матчей не бывает, что это поражение стало худшим в его карьере, позором, пятном на репутации. И настроив подопечных на месть, на реабилитацию.

Он, как все итальянцы, много работает над тактикой. Но отступил от своей шаблонности и меняет схемы, игроков. Не побоялся дважды поменять вратаря по ходу турнира. И его окончательный выбор Мерт Гюнок в решающие секунды матча против Австрии совершил, как написали, "сейв Гордона Бэнкса".

На матч против Австрии он выпустил Каана Айхана, дополнительного защитника. И сумел остановить быструю и агрессивную сборную Ральфа Рангника. Отказавшись от мяча, глубоко сидя в обороне. Он делал то, что любят делать классические итальянцы, но не любят турки, даже на этом турнире переигравшие по владению мячом Португалию. Делал то, что не любил делать сам он, тренер, в котором на Апеннинах ещё в молодости видели испанца.

Не забываем и рекордный матч в истории Евро по карточкам (18 жёлтых и две красных) - Турция - Чехия.

"Мы играем с турецким сердцем, " - говорит Винченцо. "Во многом благодаря болельщикам, с которыми мы чувствуем себя дома. И наши матчи всегда интересны. У нас очень молодая сборная. Но в этом есть и плюсы. Иногда хорошо быть молодым и играть беззаботно".

Сегодня играть против Нидерландов. Которым свой последний матч Турция также проиграла со счётом 1:6. Причём он даже был официальным. Возьмут ли подопечные Монтеллы ещё один реванш? Он сам уже точно взял реванш у тех, кто списал его карьеру.

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