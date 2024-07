"Не наказывать за естественную игру рукой": неназначенном пенальти в ворота Испании есть объяснения от УЕФА

В овертайме вчерашнего матча 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией мяч после удара Мусиалы попал в руку защитнику "фурии рохи" Кукурельи в штрафной испанцев. Арбитр Энтони Тейлор пенальти не поставил.

Как заявляет ТаТоТаке, судья принял такое решение из-за соответствующих указаний УЕФА.

La mano de Marc Cucurella ante Alemania. El árbitro central no marcó nada y no hubo llamado del VAR para que fuera a revisar la jugada. El arbitraje no ayuda y no perjudica a nadie en especial, simplemente es un caos. A NIVEL MUNDIAL. pic.twitter.com/g8iOtpGQ74