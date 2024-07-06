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"Не наказывать за естественную игру рукой": неназначенном пенальти в ворота Испании есть объяснения от УЕФА
Соответствующие рекомендации были для всех участников
Getty Images/Global Images Ukraine
В овертайме вчерашнего матча 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией мяч после удара Мусиалы попал в руку защитнику "фурии рохи" Кукурельи в штрафной испанцев. Арбитр Энтони Тейлор пенальти не поставил.
Как заявляет ТаТоТаке, судья принял такое решение из-за соответствующих указаний УЕФА.
“Наши источники среди представителей делегации сборной Украины на Евро рассказали, что накануне старта чемпионата куратор рефери УЕФА Роберто Розетти приезжал в расположение каждой сборной и встречался со всеми футболистами, рассказывая о последних судейских рекомендациях.
Одним из главных месседжей Розетти была просьба "не убирать руки за спину в своей штрафной!". Мол, играйте естественно и мы не будем вас наказывать”, – говорится в сообщении.
La mano de Marc Cucurella ante Alemania. El árbitro central no marcó nada y no hubo llamado del VAR para que fuera a revisar la jugada. El arbitraje no ayuda y no perjudica a nadie en especial, simplemente es un caos. A NIVEL MUNDIAL. pic.twitter.com/g8iOtpGQ74— Invictos (@InvictosSomos) July 5, 2024
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