"Не наказывать за естественную игру рукой": неназначенном пенальти в ворота Испании есть объяснения от УЕФА

В овертайме вчерашнего матча 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией мяч после удара Мусиалы попал в руку защитнику "фурии рохи" Кукурельи в штрафной испанцев. Арбитр Энтони Тейлор пенальти не поставил.

Как заявляет ТаТоТаке, судья принял такое решение из-за соответствующих указаний УЕФА.

“Наши источники среди представителей делегации сборной Украины на Евро рассказали, что накануне старта чемпионата куратор рефери УЕФА Роберто Розетти приезжал в расположение каждой сборной и встречался со всеми футболистами, рассказывая о последних судейских рекомендациях.

Одним из главных месседжей Розетти была просьба "не убирать руки за спину в своей штрафной!". Мол, играйте естественно и мы не будем вас наказывать”, – говорится в сообщении.