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Двойная серия пенальти. Португалия упустила шанс повторить историческое достижение Италии
Зато пополнила список неудачников
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португалия не использовала шанс стать второй сборной в истории Евро, которая выиграла две послематчевых серии пенальти на одном турнире.
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Вместо этого Роналду и компания пополнили список команд, для которых второй подход завершился неудачей. Ранее подобная участь постигла Англию, Францию (обе в 1996-м), Польшу (2016), Швейцарию и Испанию (обе на ЧЕ-2020)
Единственной же сборной на сегодня, которой удалось победить в двух подряд сериях пенальти, являются триумфаторы прошлого Евро итальянцы. Тогда в полуфинале подопечные Роберто Манчини одолели в футбольной лотерее Испанию, а в финале – Англию.
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