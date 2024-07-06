ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу сообщил, какую неожиданную сборную следует ожидать в полуфинале на Евро 2024
Предпочитает сборную Турции и Швейцарии
Metrosport.gr
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу дал новый прогноз по сборным на Евро 2024.
Румыния была слаба и выбыла. Румыния плохо сыграла против Нидерландов в последнем матче. Мне понравились предыдущие матчи, но в последнем он допустил слишком много ошибок.
Англия, Испания, Германия, Франция, Португалия и Нидерланды продолжают игру и только Италия вылетела.
Мне нравится Турция и Швейцария, я думаю, что Турция победит Нидерланды и выйдет в полуфинал. Мой прогноз – сборная Турции сыграет как минимум в полуфинале на Евро 2024", — сказал Луческу.
Напомним, сборная Испании и Франции вышла в 1/2 финала Евро 2024, сегодня в 19:00 пройдет матч Англия - Швейцария, а в 22:00 сыграют Нидерланды - Турция.
Популярное сейчас
- Мартинес: Игроки показали ценности португальского футбола. Вперед можно смотреть с гордостью
- Евро-2024. Португалия – Франция 0:0 (пен. 3:5). Удар в штангу от Жоау Феликса выводит команду Дешама дальше
- Нагельсманн: Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал, но мы упустили свой шанс
- Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
Комментарии 2