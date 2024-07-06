Луческу сообщил, какую неожиданную сборную следует ожидать в полуфинале на Евро 2024

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу дал новый прогноз по сборным на Евро 2024.

Румыния была слаба и выбыла. Румыния плохо сыграла против Нидерландов в последнем матче. Мне понравились предыдущие матчи, но в последнем он допустил слишком много ошибок.

Англия, Испания, Германия, Франция, Португалия и Нидерланды продолжают игру и только Италия вылетела.

Мне нравится Турция и Швейцария, я думаю, что Турция победит Нидерланды и выйдет в полуфинал. Мой прогноз – сборная Турции сыграет как минимум в полуфинале на Евро 2024", — сказал Луческу.