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До Довбика – меньше двух минут. Гол Мерино в ворота Германии стал третьим позднейшим в истории Евро
Также между ними – легенда футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией решающий гол был забит полузащитником "фурии рохи" Микелем Мерино на 119 минуте матча.
Если быть более точными, то именно на 118-й минуте 52-й секунде – это третий самый поздний гол в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает Opta.
Рекордсменом в этом показателе является Артем Довбик, отличившийся на 120 минуте 36 секунд матчи против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Вторым идет Мишель Платини и его гол Португалии в полуфинале ЧЕ-1984 (118:53).
118:52 - In the 119th minute, Mikel Merino has scored the third-latest winning goal in a UEFA European Championship match (118:52), after Michel Platini for France v Portugal at EURO 1984 (118:53) and Artem Dovbyk for Ukraine v Sweden at EURO 2020 (120:36). Drama. pic.twitter.com/Zs0YYLQ0Aq— OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2024
Мерино провел на текущем континентальном первенстве пять матчей, однако только в одном из них появлялся на поле в стартовом составе. Для Микеля этот гол стал вторым при его выступлениях в национальной сборной в 26 поединках.
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