До Довбика – меньше двух минут. Гол Мерино в ворота Германии стал третьим позднейшим в истории Евро

Во вчерашнем матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией решающий гол был забит полузащитником "фурии рохи" Микелем Мерино на 119 минуте матча.

Если быть более точными, то именно на 118-й минуте 52-й секунде – это третий самый поздний гол в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает Opta.

Рекордсменом в этом показателе является Артем Довбик, отличившийся на 120 минуте 36 секунд матчи против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Вторым идет Мишель Платини и его гол Португалии в полуфинале ЧЕ-1984 (118:53).

