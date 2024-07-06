Мбаппе: Меньян внушает страх

Нападающий Килиан Мбаппе поделился мнением о вратаре сборной Франции Майке Меньяне.

"Меньян внушает страх. У меня нет точного объяснения, но когда Жоау бьет в штангу, он знает, что вратарь может отбить удар.

Когда у вас есть вратарь, который может прыгнуть и достать мяч, вы пытаетесь бить в угол, и иногда этот угол - штанга. Вчера нам это удалось", — сказал Мбаппе.