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Мбаппе: Меньян внушает страх
Звездный форвард похвалил вратаря
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Килиан Мбаппе поделился мнением о вратаре сборной Франции Майке Меньяне.
"Меньян внушает страх. У меня нет точного объяснения, но когда Жоау бьет в штангу, он знает, что вратарь может отбить удар.
Когда у вас есть вратарь, который может прыгнуть и достать мяч, вы пытаетесь бить в угол, и иногда этот угол - штанга. Вчера нам это удалось", — сказал Мбаппе.
Напомним, вчера сборная Франции в матче 1/4 финала Евро-2024 переиграла сборную Португалии в серии послематчевых пенальти.
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