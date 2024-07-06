ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-арбитр FIFA - о судействе Тейлора в игре Испании с Германией: К арбитру есть вопросы
Прокомментировал решение Энтони Тейлора
Фото із відкритих джерел
Бывший арбитр FIFA Мирослав Ступар дал оценку действиям Энтони Тейлора, обслуживавшего вчерашний матч между Германией и Испанией.
"Тейлор – опытный и квалифицированный арбитр, как по мне, он контролировал ход событий в этом напряженном поединке, который эксперты справедливо считали репетицией финала.
Но, на мой взгляд, по крайней мере по двум эпизодам к Тейлору есть вопросы. Прежде всего, речь идет о моменте в конце дополнительного времени, когда при счете – 1:1 мяч после удара немца Мусиалы в створ ворот попал в руку Кукурелье. Да, рука испанца находилась в естественном положении, однако у него была возможность избежать этого контакта. Поэтому Тейлор имел полное право назначить пенальти, реализовав который хозяева могли пройти дальше.
Сложно сказать почему британец не наказал Кукурелью, проигнорировал этот эпизод и арбитр VAR.
Возможно, мы чего-то не знаем? А что, если появились какие-то новые дополнения от УЕФА, в каких случаях игра рукой в штрафной площадке является нарушением правил?
Также к Тейлору есть вопросы что к фиксации нарушений со стороны лидера немцев Крооса. На мой взгляд, его столкновение в дебюте с Педри, действительно, не тянуло на предупреждение. Но, когда вскоре немец нанес удар по голеностопу испанца, то это уже точно желтая карточка. Однако англичанин так не считал. И только в середине второго тайма Кроос таки наиграл на предупреждение, хотя, если бы рефери был последователен, то немец мог досрочно покинуть поле", — сказал Ступар.
Напомним, помощник главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер после игры ворвался в судейскую комнату и оскорбил главного арбитра поединка Энтони Тейлора.
Популярное сейчас
- Луческу сообщил, какую неожиданную сборную следует ожидать в полуфинале на Евро 2024
- "Не наказывать за естественную игру рукой": неназначенном пенальти в ворота Испании есть объяснения от УЕФА
- В Европе появился претендент на панамского форварда Зари
- "Пока кажется, что это может сделать только одна команда". Клопп озвучил свой прогноз на Евро-2024
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
Комментарии 1