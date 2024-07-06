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Тренер Швейцарии: Мы боролись с Германией, обыграли Италию. Почему бы нам теперь не победить Англию?
Считает, что создадут проблемы "трем львам"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин оценил шансы своих подопечных на матч 1/4 финала Евро-2024 против команды Англии.
“Не мне судить об игре, которую показывает сборная Англии. Я сосредоточен на нашей собственной игре. Впрочем, мы знаем их сильные и слабые стороны. Пытаюсь подготовить команду ко всему лучше.
Нам оказалось по силам бороться с Германией, обыграть Италию. Почему бы нам теперь не победить Англию? Мы в хорошей форме. Мы готовы дать сильное сражение. Вряд ли многие ожидали, что мы дважды подряд выйдем в четвертьфинал.
До сих пор мы показываем потрясающую игру, больно раним сильнейших соперников. Мы в четвертьфинале, в одном матче от полуфинала, но стараемся не думать об этом слишком много. Ребята просто рады, что прошли предыдущую стадию и по-прежнему играем здесь.
Мы не знаем, что собирается делать Англия. В ее составе много первоклассных игроков. Мы в хорошей форме, уверены в себе и уже показали, что можем играть против топ-сборных – против действующих чемпионов – Италии, хозяев – Германии. Мы доставим проблемы Англии”, – сказал Якин.
Англия и Швейцария встретятся сегодня, 6 июля, в Дюссельдорфе. Матч начнется в 19.00 по киевскому времени.
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