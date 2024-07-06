Португальский центральный защитник Пепе решит свое будущее в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

30 июня у него завершился контракт с “Порту”. Теперь у него есть статус свободного агента.

В прошлом февраля центрбеку исполнился 41 год.

На счету Пепе 1,5 сезона в "Бешикташе", два – в "Маритиму", 8,5 лет в "Порту" и 10 лет в "Реале". Также он провел 141 матч за сборную Португалии.

В активе футболиста 33 трофея за клубы и сборную.