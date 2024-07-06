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Пепе решит свое будущее в ближайшие несколько дней
41-летний защитник думает о дальнейших действиях
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский центральный защитник Пепе решит свое будущее в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
30 июня у него завершился контракт с “Порту”. Теперь у него есть статус свободного агента.
В прошлом февраля центрбеку исполнился 41 год.
На счету Пепе 1,5 сезона в "Бешикташе", два – в "Маритиму", 8,5 лет в "Порту" и 10 лет в "Реале". Также он провел 141 матч за сборную Португалии.
В активе футболиста 33 трофея за клубы и сборную.
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