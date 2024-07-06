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Тони Кроос на протяжении Евро-2024 сделал только 5,2% неточных передач
Легенда уходит на отдых
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Тони Кроос провел последний матч в профессиональном футболе. Полузащитник сыграл все 120 минут четвертьфинального поединка Евро-2024 против Испании.
В общей сложности Кроос принял участие во всех пяти матчах национальной команды, проведя на поле 470 минут из 480 возможных. За этот период он выполнил 514 передач.
Как сообщает Opta, 27 этих пасов были неточные. То есть, процент удачных передач за все континентальное первенство составляет 94,8%.
Кроос провел 114 матчей за сборную Германии. Он отличился 17 голами и отдал 21 результативную передачу. В частности, за 19 поединков на чемпионатах Европы на его счету один ассист: в матче 2016 года против Украины.
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