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Рио Фердинанд: Сборная Англии может выиграть турнир, показывая уродливый футбол
Бывший защитник сборной Англии - об игре англичан на Евро
Фото: twitter.com/England
Рио Фердинанд рассказал о том, сможет ли сборная Англии выиграть этот чемпионат Европы.
"Сборная Англии может выиграть турнир, показывая уродливый футбол. Но, я хочу видеть футбол лучшего качества от Англии. Они заняли первое место в группе, выиграли первый матч в раунде плей-офф, замены Гарета Саутгейта оказывают влияние на ход матчей. Они достойны победы в турнире", — сказал Рио Фердинанд.
Напомним, сегодня Англия встретится со Швейцарией, начало - в 19.00.
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