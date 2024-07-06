Рио Фердинанд: Сборная Англии может выиграть турнир, показывая уродливый футбол

Рио Фердинанд рассказал о том, сможет ли сборная Англии выиграть этот чемпионат Европы.

"Сборная Англии может выиграть турнир, показывая уродливый футбол. Но, я хочу видеть футбол лучшего качества от Англии. Они заняли первое место в группе, выиграли первый матч в раунде плей-офф, замены Гарета Саутгейта оказывают влияние на ход матчей. Они достойны победы в турнире", — сказал Рио Фердинанд.

Напомним, сегодня Англия встретится со Швейцарией, начало - в 19.00.