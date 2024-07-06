Мирон Маркевич: Роналду и Пепе нужно заканчивать со сборной Португалии

Впечатлениями о вчерашних четвертьфинальных матчах ЧЕ-2024 Испания – Германия и Португалия – Франция, победителями которых стали испанцы и французы, с корреспондентом UA-Футбол поделился один из самых авторитетных украинских тренеров Мирон Маркевич. Рулевой львовских "Карпат" рассказал о своих ожиданиях от сегодняшних поединков этой же стадии турнира, в которых встретятся Англия – Швейцария и Нидерланды – Турция.

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– Поединок между испанцами и немцами все называли маленьким финалом. Оправдал ли он ваши ожидания?

– Хороший футбол был. Встречались две равные команды, шансы которых расценивались как 50 на 50. Однако судьба больше улыбнулась испанцам. Хотя так же могла выиграть и Германия. Не помню, чтобы Рюдигер совершал такие ошибки, как во вчерашнем матче в случае со вторым голом.

- Пожалуй, как и не помните подобного в поведении лидера сборной Германии Тони Крооса, проявившего во вчерашней игре чрезмерную грубость?

– Да. Он уже не успевает. Все-таки отыграл непростой сезон в мадридском "Реале", да и в играх на чемпионате Европы такие серьезные скорости… Наверное, он правильно сделал, что закончил (улыбается).

- Главным эхом поединка Испания – Германия стал эпизод на 107-й минуте, когда мяч после удара немецкого футболиста попал в руку находившегося в собственной штафной площадке испанца Марка Кукурельи. Это был пенальти?

– Трудно сказать. Это зависит от того, как судьи посмотрят. Можно назначать пенальти, а можно не назначать.

– Можно не сомневаться, что сегодня во всех немецких СМИ эта тема стала главной…

– Ясное дело! Но сложно сказать, чтобы давать пенальти в игре такого масштаба. Арбитр просто не решился, считая, что рука была не столь явной. Понятно, что немцам досадно. Но ничего не поделаешь, это футбол…

- Что скажете о другом поединке четвертьфинала – Португалия – Франция?

– Мне в этой игре португальцы больше понравились. Наверное, они должны быть в полуфинале. Но это мое личное мнение.

- Как вы думаете, что помешало сборной Португалии?

– Надо забивать. Моменты же благоприятные для этого были. Реализуй их – и все.

- В поединке с французами в отличие от игры со Словенией вратарь португальцев Диегу Кошта в послематчевой серии пенальти не выручил…

- Это лотерея. Именно поэтому она так и называется. Французы хорошо исполняли одиннадцатиметровые, и ничего здесь не скажешь.

- Некоторые считают, что наличие в составе 39-летнего Криштиану Роналду является своеобразным якорем для сборной Португалии. Согласны ли вы с этим?

– Я думаю, что ему нужно заканчивать со сборной. Играй себе в Саудовской Аравии на клубном уровне – и все. А в национальной команде должны кого-то найти Роналду на смену. Ведь на мой взгляд, он несколько подавляет партнеров по сборной – все штафные лезет бить. Нет-нет, ему точно нужно заканчивать. В Португалии есть много молодых футболистов, которых пора подпускать к составу главной команды. Для таких звезд, как Криштиану Роналду, нужно вовремя уходить.

– А вот другой ветеран сборной Португалии, Пепе, уже разменял пятый десяток лет и еще в национальной команде "пихтит"…

– "Пихтит"… Ему тоже нужно заканчивать. Не думаю, что ему, как и Роналду, стоит надолго засиживаться в сборной. Хотя для игрока линии обороны играть в таком почтенном возрасте, как говорится, еще куда ни шло. Столько бегать и выкладываться, как футболистам других амплуа не нужно. А вот игрокам атаки – совсем другое дело. Им нужно много носиться, работать, создавать. Поэтому не знаю, правильно ли играть в таком серьезном по футбольным меркам возрасте.

- Какие ваши ожидания по поводу очередных матчей ¼ финала – Англия – Швейцария и Нидерланды – Турция?

- По идее Англия и Нидерланды должны пройти дальше. Но так ли будет – неизвестно. Хотя если брать по составу и по уровню игры, то именно названные мной сборные сильнее соперников по четвертьфиналу и поэтому имеют больше оснований на победу. Впрочем, все зависит от того, как англичане и нидерландцы реализуют свой потенциал.