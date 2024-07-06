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Дембеле: На этом Евро мы забили три гола, но мы здесь, в полуфинале
Можно проходить, оказывается, и так
Фото: ФК Барселона
Вингер сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал победу над Португалией в четвертьфинале Евро после серии пенальти. Напомним, УЕФА признала Усмана лучшим игроком этого матча.
"Пенальти? Мы работали над этим во время подготовки. Проигранный в 2022 году финал послужил нам хорошим уроком. Каждый имел большую уверенность перед тем, как отправиться в путь. Когда вы попадаете на эту стадию соревнований, вы хотите дойти до конца. С 2016-го, а то и с 2014-го сборная Франции хорошо выступает на международных соревнованиях, если не считать 2021-го, где было тяжело с этим вылетом в 8-м раунде. Мы выстроили характер, стараемся всегда быть едиными. На этом Евро мы забили три гола, но мы здесь, в полуфинале, и именно прочность и сила характера этой команды привели нас сюда.
Три гола - и ни одного с игры? Мы забили всего три гола, но положительным является то, что мы создали моменты. Единственное, чего не хватает, это эффективность. Как бы мы ни играли - мы в полуфинале. Те, кто не довольны - это не наши проблемы.
Тактические изменения Дидье Дешама? Он также готовит для нас много сюрпризов (улыбка). Мы адаптируемся, остаемся сплоченными, разговариваем друг с другом на поле, и сегодня наша тактика принесла результаты", - сказал игрок.
В полуфинале сборная Франция будет противостоять Испании. Поединок состоится во вторник, 9-го июля. Старт - в 22:00.
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