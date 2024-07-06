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Чуамени: Мы в полуфинале, не забив с игры - это исторически
Или удивительно
Фото: Eurosport
Полузащитник сборной Франции Орельен Чуамени прокомментировал победу над Португалией после серии пенальти в четвертьфинале Евро.
"Нас не волнует, заслуженный проход дальше или нет. Самое главное было победить. Мы в полуфинале. Не все идеально, мы должны работать лучше во всех сферах игры. Мы просто будем наслаждаться этой победой, это было непросто. Серия пенальти была невероятной. У нас есть лучшие игроки, а Майк Меньян - великолепный вратарь. Мы доверяем друг другу. Мы были в хорошей позиции, чтобы выиграть эту серию пенальти, что не является привычным для сборной Франции.
Финал 2022? То, что произошло с Аргентиной, является частью нашей истории. Нам удалось преодолеть это испытание. Это придаст уверенности каждому. Мы хорошо отдохнем, чтобы подготовиться к полуфиналу против Испании.
Меньян? Он один из лучших вратарей мира. "Милану" повезло с ним. Мы в полуфинале, не забив с игры - это исторически. Через некоторое время нам все равно придется забивать. Мы должны делать лучше, но не будем привередливыми.
Что делает разницу? Качество нашего тренера, нашей команды, уверенность, которую мы имеем в себе, несмотря на происходящее. Мы сохраняем спокойствие", - сказал Чуамени.
В полуфинале сборная Франция будет противостоять Испании. Поединок состоится во вторник, 9-го июля. Старт - в 22:00.
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