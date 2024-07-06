Официально: Педри пропустит решающие матчи Евро

Сборная Испании опубликовала официальное медицинское заключение относительно травмы Педри.

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Напомним, полузащитник сборной Испании травмировал колено в четвертьфинале с Германией (2:1). Удар Тони Крооса не позволил испанцу продолжить игру.

Проведенные тесты показали, что у Педри внутреннее боковое растяжение левого колена 2 степени. Он пропустит несколько недель. Это означает, что в полуфинале и возможном для Испании финале Евро игрок принять участия не сможет.

В полуфинале Испания встретится с Францией. Поединок состоится во вторник, 9-го июля. Старт - в 22:00.