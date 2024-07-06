ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соперники встречались на Евро 20 лет назад. Англия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧЕ-2024
Третий поединок 1/4 финала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Субботний вечер футбола начнется на "Меркур Шпиль-Арене" (Дюссельдорф). "Три льва" будут бороться за путевку в следующий раунд против "крестоносцев". Команды играли в одной группе на Евро-2004 и тогда британский коллектив одержал убедительную победу со счетом 3:0 благодаря дублю Уэйна Руни.
Главные тренеры сформировали основные составы на очный матч.
- Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Конса – Триппьер, Мейну, Райс, Сака – Беллингем, Фоден – Кейн (К)
- Запасные: Александер-Арнольд, Боуэн, Уортон, Уоткинс, Галлахер, Хендерсон, Гомес, Гордон, Данк, Эзе, Палмер, Ремсдейл, Тони, Шоу
- Швейцария: Зоммер – Шер, Аканджи, Родригес – Ридер, Фройлер, Джака (К), Эбішер – Ндое, Эмболо, Варгас
- Запасные: Амдуни, Уидмер, Дуа, Эльведи, Закария, Кобель, Мвого, Окафор, Стергиу, Сьерро, Цезигер, Цубер, Шакири, Штеффен, Яшари
Матч начнется в 19.00. UA-футбол проведет
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Бабич отказался от предложения возглавить Черноморец. Клуб провел предварительные переговоры с другим кандидатом
- Британский промоутер: Ломаченко – за один бой до ухода
- Луческу сообщил, какую неожиданную сборную следует ожидать в полуфинале на Евро 2024
- Испания - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО