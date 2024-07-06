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Салиба: Конечно, мы заслуженно прошли дальше. Не так много команд побеждали Португалию
О четвертьфинале
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник сборной Франции Уильям Салиба дал свою оценку выступлению команды в четвертьфинале с Евро против Португалии. Французы идут дальше благодаря победе в серии пенальти.
"Это был непростой матч. Португалия была одним из фаворитов. Мы страдали в определенные периоды, но мы сделали это вместе. Заслуженно? Конечно, заслуженно. Не так много команд побеждали Португалию.
Меньян? Большое спасибо. Когда мы не выполняем задачу, он здесь, чтобы спасти нас. Когда у нас за спиной есть такой замечательный вратарь, это придает большую уверенность. (...) Мы подготовили пенальти еще до Бельгии. Перед Португалией - нет.
Усталость? Ничего страшного, но эйфория еще есть, поэтому я еще не устал (улыбается).
Дембеле MVP? Он этого заслуживает", - сказал Салиба.
В полуфинале сборная Франция будет противостоять Испании. Поединок состоится во вторник, 9-го июля. Старт - в 22:00.
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