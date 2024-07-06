Салиба: Конечно, мы заслуженно прошли дальше. Не так много команд побеждали Португалию

Защитник сборной Франции Уильям Салиба дал свою оценку выступлению команды в четвертьфинале с Евро против Португалии. Французы идут дальше благодаря победе в серии пенальти.

"Это был непростой матч. Португалия была одним из фаворитов. Мы страдали в определенные периоды, но мы сделали это вместе. Заслуженно? Конечно, заслуженно. Не так много команд побеждали Португалию.

Меньян? Большое спасибо. Когда мы не выполняем задачу, он здесь, чтобы спасти нас. Когда у нас за спиной есть такой замечательный вратарь, это придает большую уверенность. (...) Мы подготовили пенальти еще до Бельгии. Перед Португалией - нет.

Усталость? Ничего страшного, но эйфория еще есть, поэтому я еще не устал (улыбается).

Дембеле MVP? Он этого заслуживает", - сказал Салиба.