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Евро-2024. Англия – Швейцария 1:1 (пен. 5:3). Три льва одолевают Зоммера и шагают в полуфинал

ЕВРО-2024
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Непростой матч завершается выстраданной победой команды Саутгейта в серии пенальти

Евро-2024. Англия – Швейцария 1:1 (пен. 5:3). Три льва одолевают Зоммера и шагают в полуфинал

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Накануне этого матча английская пресса сообщила, что Саутгейт для адаптации под стиль игры швейцарцев изменит схему игры своей команды. Уже привычные 4-2-3-1 сегодня действительно изменились на 3-4-2-1. Сильно ли изменило это стиль англичан в контексте атаки? Точно нет, но это позволило им держать стремительную и боевую команду Мурата Якина на расстоянии.

После того, как швейцарцы обыграли сборную Италии в невероятно красивом и энергичном стиле, Саутгейт точно учел ошибки Спаллетти и благодаря почти отражению схемы соперника нашел вариант для того, чтобы быть надежным сзади, впрочем, игра впереди сильно не улучшилась. В центре обороны играли Уокер, Стоунз и Конса, вышедший из-за дисквалификации Гейи, а на флангах Триппьер и Сака.

В первом тайме мы увидели в основном равный футбол с небольшим преимуществом от сборной "трех львов". Небольшое преимущество было достигнуто благодаря контролю мяча, отсутствием обрезок и индивидуальному мастерству вингера "Арсенала" Букайо Сака. Он снова был чрезвычайно активным и неоднократно проходил по своему флангу Эбишера. Впрочем после его прострелов нацеленных ударов мы так и не видели, разве что от Мейну, но и тот был заблокирован.

Команда Якина не летела сломя голову вперед, они осторожно ждали ошибок своих оппонентов и надеялись на молниеносные выпады, зон для которых сегодня было не так много. Дисциплину в обороне демонстрировали не только англичане, но и их оппоненты, поэтому первая половина встречи получилась такой тягучей и медленной.

Евро-2024. Англия – Швейцария 1:1 (пен. 5:3). Три льва одолевают Зоммера и шагают в полуфинал - изображение 1

Во втором тайме ребята Мурата Якина немного прибавили, прежде всего в контроле мяча. Наконец мы увидели неплохие комбинации и какие-то сознательные подходы к чужой штрафной площадке. В одном из таких, на 75-й минуте Бриль Эмболо нашел свой заветный момент. Атака через правый фланг: передача от Шера на Ндойе, забежавшего в штрафную и прострелившего вдоль, круглый в итоге долетел на дальнюю штангу к Эмболо, легко отправившему его в сетку ворот. Заслуженно? Сказать трудно, но и назвать это каким-то нелогичным ходом событий также не получится.

Ответ от Саутгейта последовал сразу: три замены, направленные на атаку и на поле оказались Шоу, Палмер и Эзе. Как оказалось, ответ от самой сборной "трех львов" также последовал сразу: Букайо Сака после красивого смещения с фланга ближе к центру пробил в дальний угол ворот Зоммера и круглый от стойки залетел в сетку ворот, 1:1! Вот такой футбол мы любим. Что интересно, на этом англичане решили не останавливаться и на хорошем импульсе полетели забивать победный гол. Вот только импульса хватило на несколько минут, поэтому команды спокойно доиграли до финального свистка и согласились на экстра-таймы.

В экстра-таймах на первый план вышла физическая подготовка обоих коллективов, хотя и желание лететь в атаку также было важным. Кажется, что в обоих этих показателях команда Саутгейта была немного впереди своих соперников. Удары от Райса и Беллингема выглядели опасно, впрочем, в обеих ситуациях прекрасно справился Ян Зоммер. С другой стороны, за несколько минут до пенальти у швейцарцев были свои моменты, чего только стоит стойка, в которую попал мяч после прямой подачи с углового от Шакири. Как бы там ни было, а победителя выявить не удалось и все перешло к серии пенальти.

Евро-2024. Англия – Швейцария 1:1 (пен. 5:3). Три льва одолевают Зоммера и шагают в полуфинал - изображение 2

Ян Зоммер является очень известным мастером отражения пенальти, но сегодня он свою дуэль Джордану Пикфорду проиграл. Одного сейва от голкипера "Эвертона" хватило для того, чтобы вывести свою команду в полуфинал. Не забил тот пенальти Мануэль Аканджи. Для Швейцарии не невероятная боль, учитывая, что они могли впервые в своей истории выйти в полуфинал крупного турнира. Но нет, там будет команда Саутгейта, которая уже ждет победителя пары Нидерланды/Турция.

Евро-2024. Четвертьфинал.

Стадион: "Меркур Шпиль-Арена" (Дюссельдорф)

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Англия — Швейцария 1:1 (пен. 5:3)

Голы: Сака (80) — Эмболо (75)

Серия пенальти: Палмер, Беллингем, Сака, Тоуни, Александер-АрнолдАканджи (вратарь), Шер, Шакири, Амдуни

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78) — Сака, Мейну (Шоу, 78), Райс, Триппьер (Эзе, 78) — Фоден (Александер-Арнолд, 115), Беллингем — Кейн (Тоуни, 110)

Швейцария: Зоммер — Шер, Аканджи, Родригес — Ридер (Цубер, 63), Фройлер (Сьерро, 118), Джака, Эбишер (Амдуни, 118) — Ндойе (Закария, 98), Эмболо (Шакири, 109), Варгас (Видмер, 63)

Предупреждения: Кейн (67) — Шер (32), Видмер (85)

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Англия Швейцария Мурат Якин Гарет Саутгейт Евро 2024
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1 голосов
Комментарии
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Comment06 (Украина)
06.07.2024 в 22:38
Бліда тінь Швейцаріїї заслужено програла не кращій Англії- самі винні. Гра без швидкостей, накалу, напруженої боротьби практично без воріт- нудне видовище. Невже футбол на Євро-24 закінчився?
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Комментарии 22
Comment06 (Украина)
06.07.2024 в 22:38
Бліда тінь Швейцаріїї заслужено програла не кращій Англії- самі винні. Гра без швидкостей, накалу, напруженої боротьби практично без воріт- нудне видовище. Невже футбол на Євро-24 закінчився?
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2
1
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Вarcelinius
06.07.2024 в 22:43
Ну не скажи... Швейцария выглядела гораздо посимпатичней Англии. Но всё же чуть-чуть побздёхивали Беллингема, Саку и Кейна, шо вполне естественно.
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Не дармоед (Запорожье)
06.07.2024 в 22:34
Что вчера французов,что сегодня бритов занесли дальше на носилках .
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oda1979 (Запорожье)
06.07.2024 в 22:31
Футбол на уровне сборных с каждым годом все нуднее. Звезды европейских сборных мельчают, уровень игры падает. Такое себе тяни толкая уровня чеммионшипа. Где все новые Зиданы, дельпьеры и фигу?
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жажа_the_best (Харьков)
06.07.2024 в 22:30
В финале Франция чпокнет англичан 2-1. Можете мои слова отнести в ПриватБанк!
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Вarcelinius
06.07.2024 в 22:38
Лучше занести в медицинскую карточку.
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oda1979 (Запорожье)
06.07.2024 в 22:43
Зачем ему твоя медицинская карточка с полшестым??
 
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Вarcelinius
06.07.2024 в 22:25
Игра сборной Англии напоминает спящего за столом пьяницу в пабе, которого весь вечер толкают в бок, но он всё равно спит и лишь изредка бормочет, пуская бульбы изо рта. Но когда его бьют бутылкой по голове, он вскакивает и разъярённо рычит: "Меняя будиить?!?" и в ответ даёт хорошего ляпаса стукнувшему.
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Вarcelinius
06.07.2024 в 22:10
Блъ, играют две типа европейские сборные... Голы забивают камерунец и нигериец. Пенальти бьют негры, турки, арабы и один белый. Пздц товарищи, приехали.
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scorpius (Ck)
06.07.2024 в 21:53
Если в финале встретятся англичане и французы это будет чёрный печальный пздц
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Вarcelinius
06.07.2024 в 22:00
А такой финал очень может быть. И тогда я не знаю за кого я буду болеть. Наверное за тех у кого меньше чёрных "европейцев". А это по ходу Англия.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.07.2024 в 21:53
Ось і фінал вимальовується: Іспанія - Англія. У Англійців є шанс вперше щось виграти при ніякій грі, але великій вдачі на цьому ЧЄ
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Andrumas (Düsseldorf)
06.07.2024 в 21:51
Антифутбол Англии это такая мерзость.. Никакого старания и на диком, невиданном фарте дойти до полуфинала. Первый удар в створ ворот и сразу гол, от штанги. А пенальти Аканджи просто худший, который я когда-либо видел... У Англии вообще нет футбола, только везение
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Вarcelinius
06.07.2024 в 21:54
И вот это вот унылое британское гавно доплывёт ещё и до финала, ну.
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Andrumas (Düsseldorf)
06.07.2024 в 21:56
Это самое грустное...
 
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scorpius (Ck)
06.07.2024 в 21:51
Жаль швейцарцев, симпатичная у них по игре команда, но в 1/2 идут унылые британские пижоны..
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Spokoyno (Київ)
06.07.2024 в 21:50
Капець Три форварда вартістю десь збірної України, ледь один м'яч в основний час спроможні забити
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Вarcelinius
06.07.2024 в 21:49
Мерзкая, скучная, абсолютно неинтересная сборная Англии снова в полуфинале. О Боже, ЗАЧЕМ?
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4
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Вarcelinius
06.07.2024 в 21:47
Как??? Как можно ставить бить пенальти человека (Аканджи), который никогда их не бил? Это пздц блъ..
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.07.2024 в 21:56
остальные, мож, ещё корявее?)))
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Вarcelinius
06.07.2024 в 22:05
ухылянтов от пробития пенальти оказалось больше, чем желающих бить
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.07.2024 в 21:46
команда физрука гарика южноворотского отскочила
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.