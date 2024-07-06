Евро-2024. Англия – Швейцария 1:1 (пен. 5:3). Три льва одолевают Зоммера и шагают в полуфинал

Накануне этого матча английская пресса сообщила, что Саутгейт для адаптации под стиль игры швейцарцев изменит схему игры своей команды. Уже привычные 4-2-3-1 сегодня действительно изменились на 3-4-2-1. Сильно ли изменило это стиль англичан в контексте атаки? Точно нет, но это позволило им держать стремительную и боевую команду Мурата Якина на расстоянии.

После того, как швейцарцы обыграли сборную Италии в невероятно красивом и энергичном стиле, Саутгейт точно учел ошибки Спаллетти и благодаря почти отражению схемы соперника нашел вариант для того, чтобы быть надежным сзади, впрочем, игра впереди сильно не улучшилась. В центре обороны играли Уокер, Стоунз и Конса, вышедший из-за дисквалификации Гейи, а на флангах Триппьер и Сака.

В первом тайме мы увидели в основном равный футбол с небольшим преимуществом от сборной "трех львов". Небольшое преимущество было достигнуто благодаря контролю мяча, отсутствием обрезок и индивидуальному мастерству вингера "Арсенала" Букайо Сака. Он снова был чрезвычайно активным и неоднократно проходил по своему флангу Эбишера. Впрочем после его прострелов нацеленных ударов мы так и не видели, разве что от Мейну, но и тот был заблокирован.

Команда Якина не летела сломя голову вперед, они осторожно ждали ошибок своих оппонентов и надеялись на молниеносные выпады, зон для которых сегодня было не так много. Дисциплину в обороне демонстрировали не только англичане, но и их оппоненты, поэтому первая половина встречи получилась такой тягучей и медленной.

Во втором тайме ребята Мурата Якина немного прибавили, прежде всего в контроле мяча. Наконец мы увидели неплохие комбинации и какие-то сознательные подходы к чужой штрафной площадке. В одном из таких, на 75-й минуте Бриль Эмболо нашел свой заветный момент. Атака через правый фланг: передача от Шера на Ндойе, забежавшего в штрафную и прострелившего вдоль, круглый в итоге долетел на дальнюю штангу к Эмболо, легко отправившему его в сетку ворот. Заслуженно? Сказать трудно, но и назвать это каким-то нелогичным ходом событий также не получится.

Ответ от Саутгейта последовал сразу: три замены, направленные на атаку и на поле оказались Шоу, Палмер и Эзе. Как оказалось, ответ от самой сборной "трех львов" также последовал сразу: Букайо Сака после красивого смещения с фланга ближе к центру пробил в дальний угол ворот Зоммера и круглый от стойки залетел в сетку ворот, 1:1! Вот такой футбол мы любим. Что интересно, на этом англичане решили не останавливаться и на хорошем импульсе полетели забивать победный гол. Вот только импульса хватило на несколько минут, поэтому команды спокойно доиграли до финального свистка и согласились на экстра-таймы.

В экстра-таймах на первый план вышла физическая подготовка обоих коллективов, хотя и желание лететь в атаку также было важным. Кажется, что в обоих этих показателях команда Саутгейта была немного впереди своих соперников. Удары от Райса и Беллингема выглядели опасно, впрочем, в обеих ситуациях прекрасно справился Ян Зоммер. С другой стороны, за несколько минут до пенальти у швейцарцев были свои моменты, чего только стоит стойка, в которую попал мяч после прямой подачи с углового от Шакири. Как бы там ни было, а победителя выявить не удалось и все перешло к серии пенальти.

Ян Зоммер является очень известным мастером отражения пенальти, но сегодня он свою дуэль Джордану Пикфорду проиграл. Одного сейва от голкипера "Эвертона" хватило для того, чтобы вывести свою команду в полуфинал. Не забил тот пенальти Мануэль Аканджи. Для Швейцарии не невероятная боль, учитывая, что они могли впервые в своей истории выйти в полуфинал крупного турнира. Но нет, там будет команда Саутгейта, которая уже ждет победителя пары Нидерланды/Турция.

Евро-2024. Четвертьфинал.

Стадион: "Меркур Шпиль-Арена" (Дюссельдорф)

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Англия — Швейцария 1:1 (пен. 5:3)

Голы: Сака (80) — Эмболо (75)

Серия пенальти: Палмер, Беллингем, Сака, Тоуни, Александер-Арнолд — Аканджи (вратарь), Шер, Шакири, Амдуни

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78) — Сака, Мейну (Шоу, 78), Райс, Триппьер (Эзе, 78) — Фоден (Александер-Арнолд, 115), Беллингем — Кейн (Тоуни, 110)

Швейцария: Зоммер — Шер, Аканджи, Родригес — Ридер (Цубер, 63), Фройлер (Сьерро, 118), Джака, Эбишер (Амдуни, 118) — Ндойе (Закария, 98), Эмболо (Шакири, 109), Варгас (Видмер, 63)

Предупреждения: Кейн (67) — Шер (32), Видмер (85)