Швейцария и Англия обменялись голами. ВИДЕО

В четвертьфинале Евро между Англией и Швейцарией на 75-й минуте был открыт счет. Шер сделал классную скрытую передачу, Ндойе прострелил с правого фланга в штрафную, где произошел роковой рикошет от ноги Стоунза - из-за него Уокер не успел накрыть Эмболо, хоть и клал руки на спину Брелю. 0:1 в пользу Швейцарии.

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Однако уже через 5 минут невероятный удар получился у Саки. Букайо получил передачу на углу штрафной, сместился ближе к центру и классно пальнул под дальнюю штангу - 1:1.

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