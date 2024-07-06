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Швейцария и Англия обменялись голами. ВИДЕО
После затишья
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В четвертьфинале Евро между Англией и Швейцарией на 75-й минуте был открыт счет. Шер сделал классную скрытую передачу, Ндойе прострелил с правого фланга в штрафную, где произошел роковой рикошет от ноги Стоунза - из-за него Уокер не успел накрыть Эмболо, хоть и клал руки на спину Брелю. 0:1 в пользу Швейцарии.
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Однако уже через 5 минут невероятный удар получился у Саки. Букайо получил передачу на углу штрафной, сместился ближе к центру и классно пальнул под дальнюю штангу - 1:1.
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