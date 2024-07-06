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Команды впервые сыграют очный поединок на большом турнире. Нидерланды – Турция: стартовые составы на матч ЧЕ-2024
Четвертая встреча 1/4 финала
Фото - Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
Вечер футбола продолжится на "Олимпиаштадион" (Берлин). Последний раз соперники пересекались в сентябре 2021 года. Тогда "оранжевые" разбили соперника в Амстердаме в рамках квалификации ЧМ (6:1).
Главные тренеры сформировали основные составы на очный матч.
- Нидерланды: Вербругген – Дюмфрис, Де Врей, Ван Дейк (К), Аке – Схаутен, Симонс, Рейндерс – Бергвейн, Депай, Гакпо
- Запасные: Бейлов, Блинд, Бробби, ван де Вен, Вегхорст, Вейналдум, Верман, Геертрейда, Гравенберх, Де Лигт, Зиркзе, Мален, Флеккен, Фримпонг
- Турция: Гюнок – Мюлдюр, Акайдын, Бардакчи, Кадиоглу – Озкан, Айхан – Йылмаз, Чалханоглу (К), Йылдыз – Гюлер
- Запасные: Акгюн, Актюркоглу, Баиндыр, Йокушлу, Каплан, Кахведжи, Киличсой, Тосун, Чакыр, Челик, Язиджи, Йылдирим
Матч начнется в 22.00. UA-футбол проведет
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