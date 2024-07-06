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Букайо Сака – лучший игрок: оценки за матч Англия – Швейцария
22-летний полузащитник помог команде избежать поражения в основное время
Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный партнер ЧЕ Vivo признал Букайо Сака лучшим игроком встречи. Статистические порталы SofaScore и WhoScored согласны с этой позицией. Аналитики поставили "канониру" 8,4 и 8,8 баллов.
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Футболист "Арсенала" восстановил паритет в матче на 80-й минуте, реализовал удар с отметки в серии пенальти, совершил 4 удачных попытки дриблинга (100%-й показатель), в 9 эпизодах выигрывал борьбу за позицию, выполнил 3 точных навеса.
В составе "трех львов" также Джуд Беллингем (7,7/7,4) и Деклан Райс (7,9/7,3) получили высокие оценки. У "крестоносцев" лучшими признали двух футболистов. Это Гранит Джака (7,4/7,3) и Брель Эмболо (7,2/7,1).
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