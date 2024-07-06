Три льва преодолевают еще один раунд. Англия – Швейцария 1:1 (пен. 5:3). Обзор матча и видео голов

Долгое время соперники не могли открыть счет. По итогам первого игрового часа Фабиан Шер получил предупреждение на 32-й минуте – больше никаких памятных действий с обеих сторон не было.

Ближе к истечению основного времени футболисты обменялись точными выстрелами. "Крестоносцы" хорошо отработали в обороне, заблокировав 8 потенциальных ударов британского коллектива. Сборная Конфедерации чаще била мимо ворот (в 6 случаях из 11-ти).

В послематчевой лотерее Мануэль Аканджи не реализовал первую попытку "Нати" – Пикфорд защитил ворота. Именно этот эпизод и решил судьбу путевки на следующую стадию.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 1/4 финала. Англия – Швейцария

Дюссельдорф. "Меркур Шпиль-Арена"

Англия – Швейцария 1:1 (пен. 5:3)

Голы: Сака, 80 – Эмболо, 75