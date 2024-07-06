Неожиданно? Турция выходит вперед в матче с Нидерландами

Сборная Турции забила в ворота сборной Нидерландов в четвертьфинале Евро. Счет был открыт в первом тайме.

На 35-й минуте Оранье, казалось бы, отбились после подачи с углового, Ван Дейк вынес мяч со штрафного, но дальше атака пошла второй волной с другого фланга. Гюлер навесил на дальнюю штангу, где Акайдин замкнул головой - никто из нидерландцев, ни защитники, ни вратарь, не были готовы к такому навесу.

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