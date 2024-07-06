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Неожиданно? Турция выходит вперед в матче с Нидерландами
Четвертьфинал обещает быть интересным
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Турции забила в ворота сборной Нидерландов в четвертьфинале Евро. Счет был открыт в первом тайме.
На 35-й минуте Оранье, казалось бы, отбились после подачи с углового, Ван Дейк вынес мяч со штрафного, но дальше атака пошла второй волной с другого фланга. Гюлер навесил на дальнюю штангу, где Акайдин замкнул головой - никто из нидерландцев, ни защитники, ни вратарь, не были готовы к такому навесу.
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